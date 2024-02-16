Yağmursuz ve ilkbahara benzeyen günler yaklaşıyor
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hem hafta sonu hem de sonrasındaki günlerde beklenen hava durumunu kaleme aldı. Öztel yurdun batı bölgelerini işaret ederek, "Yağmursuz ve ilkbahara benzeyen günler yaklaşıyor" dedi
Türkiye’de hava yeniden kışa benzeyen koşullara döndü, İstanbul’da hava sıcaklığı 9°C’ye geriledi.
Cumartesi günü zayıf yağmur geçişleri ile yine 8-9°C sıcaklıkta geçecek. İstanbul için yağmursuz ve ilkbahara benzeyen günler yaklaşıyor.
Alt seviyelerdeki bulut örtüsü sayesinde aslında gece hava aşırı soğumuyor. Bulut örtüsü şehirleri buzlanma, don ve kırağı oluşumu gibi koşullardan koruyor. Marmara’da ve İstanbul’da 18 Şubat Pazar günü biraz daha az bulutlu, öğleden sonra güneşi görebileceğimiz bir pazar olacak. Yeni haftada ise hava sıcaklıkları Marmara’da 12-13°C’lere yükselecek, güneş altında hissedilen 16-17°C’lere ulaşarak bir ilkbahar havası yaşatacak.
Ankara’da hafta sonu bulutlar artıyor ve hava sıcaklıkları en düşük 3°C, gündüz ise 9°C. Başkentin bu sert olmayan ama soğukça havası gelecek hafta birkaç derece ısınıyor. Ankara için de yağışsız günler başlamak üzere.
İzmir’de kuzey ilçeler cumartesi öğle zayıf bir yağmur görebilir, şehirde pazar günü sonrasındaki yeni hafta çoğunlukla az bulutlu ve güneşli geçecek. Hava sıcaklıkları kıyı Ege’de 13 ila 17°C arasında değişiyor. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine yakın ve 1-2°C üzerinde.
Cumartesi daha kuvvetli olmak üzere, Doğu Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışları ve kış soğukları etkili oluyor. Cumartesi öğlen Niğde çevresindeki yükseklerde, Erzincan-Elazığ-Erzurum yükseklerinde kar yağışı görülür. Gümüşhane-Tokat gibi Karadeniz’in iç kesimleri de kar yağışını unutmuyor. Deprem bölgesinde aralıklı süren yağmurlar 4 gün daha bölgede görülecek, haftaya salıdan itibaren Doğu Akdeniz ve Güneydoğu daha sıcak günlere geçiyor.
Türkiye genelinde bu kış istenen kar yağışlarını alamadık, ülkeye bölgesel bakınca ise Güneydoğu, yer yer Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz yüksekleri kar yağışına doydu denilebilir. Batının yükseklerinde de aslında ortalama bir kışa yakın kar yağdı, ancak kıyılar için neredeyse hiç kar göremediğimiz bir 2023-2024 kışı oluyor. Şubat ayının son günleri ile mart başında bir olasılık olarak görünen soğuk havalar var, bu durumu takip edip kış batıda bitti mi bitmedi sorusuna yanıt arıyoruz.
Fotoğraflar: İHA