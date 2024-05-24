Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu! 25-26 Mayıs hafta sonu hava durumu nasıl, yağış var mı?
Türkiye geneli hava durumu her gün değişiklik gösteriyor. Bu hafta sonu plan yapanlar hafta sonu hava nasıl olacak merak ediyor. Bugün Marmara'nın doğusu Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki 25-26 Mayıs hafta sonu hava durumu nasıl, yağış var mı, güneşli mi? İşte MGM hava durumu tahminleri
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Hafta sonu hava durumu raporu plan yapacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte 25-26 Mayıs hafta sonu hava durumu raporu
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BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Zonguldak, Düzce, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
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HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Cumartesi yurt genelinin parçalı, yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Pazar günü ise kıyı kesimler dışında yurt genelinde yağış görülecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
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HAFTA SONU SAĞANAK YAĞIŞ, DOLU VAR MI?
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul’da Pazar günü güneşli, Cumartesi parçalı bir hava hakim olacağı tahmin ediliyor. Ankara’da hava sıcaklığını 23, İzmir’de 30 derece olması bekleniyor.