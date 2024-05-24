BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Zonguldak, Düzce, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.