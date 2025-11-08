Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 9 KASIM 2025: Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 9 Kasım 2025 Pazar günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri vermesi ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin sürmesiyle risk iştahı düşük seyrediyor. Analistler, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin öngörülerin gücünü kaybetse de hala masada olduğunu ve bu durumun altın fiyatlarını desteklediğini ifade ediyor. Altının ons fiyatı 4.002 dolar, gram altın ise 5 bin 434 lira seviyesinde haftayı kapattı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 9 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 23:47 Güncelleme: 08.11.2025 - 23:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Umudun 6'ıncı günü
        Umudun 6'ıncı günü
        İşçi servisi şarampole devrildi! Ölüler var
        İşçi servisi şarampole devrildi! Ölüler var
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        Habertürk Anasayfa