Altın fiyatlarında son durum 20 Nisan 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 20 Nisan 2025 Pazar verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 20 Nisan 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediğinden değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 20 Nisan 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu…
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GOLDMAN ALTIN TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs 2025 sonu altın fiyatı tahminini 3 bin 300 dolardan ons başına 3 bin 700 dolara yükseltti. Banka’nın notunda, “Resesyon yaşanırsa, ETF girişleri hızlanabilir” denildi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.075,24
Satış: 4.076,87
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.326,85
Satış: 3.326,85
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.520,38
Satış: 6.665,68
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.081,54
Satış: 26.581,19
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.865,00
Satış: 27.029,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.000,02
Satış: 13.331,36
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.081,54
Satış: 26.581,19
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.289,92
Satış: 27.979,11
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.254,49
Satış: 3.194,69
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.759,04
Satış: 3.953,39
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 66.748,00
Satış: 67.624,00