Altın fiyatlarında son durum 1 Mart 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 1 Mart 2025 Cumartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 17 artış yaşayan altında ibre aşağı yönlü hareket ediyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 349 lira, çeyrek altın ise 5 bin 477 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 1 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
- 1
Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Bugün altın alım satımı yapacak olan kişiler alış-satış tablosunu incelemek istiyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 3 bin 349 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış rakamları…
- 2
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,68 azalışla 3 bin 340 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,64 düşüşle 22 bin 630 liraya indi.
Geçen hafta sonu 5 bin 749 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,70 azalarak 5 bin 594 liraya geriledi.
Güncel verilere göre gram altın, 3349 lira seviyesinde.
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.349,25
Satış: 3.349,90
-
- 4
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.856,23
Satış: 2.859,44
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.358,80
Satış: 5.477,08
- 6
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.435,21
Satış: 21.841,33
-
- 7
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 21.818,00
Satış: 22.220,00
- 8
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.684,11
Satış: 10.954,17
- 9
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.435,21
Satış: 21.841,33
-
- 10
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.236,97
Satış: 22.800,94
- 11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.819,69
Satış: 2.715,60
- 12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.052,50
Satış: 3.253,19
-
- 13
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 54.209,00
Satış: 55.440,00
- 14