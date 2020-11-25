Sokağa çıkma yasağı uygulaması uzun bir süre sonra geçtiğimiz hafta sonu uygulandı. Korona virüsü ölüm ve vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle getirilen yeni tedbirler kapsamında hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Merak edilen sorunun cevabını sizler için haberimizde derledik.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı Cumartesi günü saat 20.00'den Pazar günü saat 10.00'a kadar ve yine Pazar günü saat 20.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca virüsün yayılımının artması durumunda yasakların genişletileceğini duyurmuştu. Şimdilik hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması gündemde yok. Ancak yasağın genişletilmesi durumunda ilk etapta hafta sonu tüm saatlerde sokağa çıkma yasağının uygulamaya geçirilmesi bekleniyor.