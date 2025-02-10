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        Haberler Magazin Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka'dan yeni paylaşım - Magazin haberleri

        Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka'dan yeni paylaşım

        Bir süredir aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, yeni paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 22:48 Güncelleme: 10.02.2025 - 22:48
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        Âşıklardan yeni paylaşım
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        Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift; Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, kısa bir süre önce ayrılık kararı almıştı. Ancak aşklarına ikinci bir şans tanıyarak barışan ünlü ikili, şimdi tekrar birlikte. Şu sıralar ilişkilerine devam eden çift, sosyal medya üzerinden de mutluluklarını paylaşıyor. Sancaktutan, sevgilisiyle birlikte olduğu bir anı sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı ve fotoğrafın altına, "Mutlu çocuk" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Hafsanur Sancaktutan
        #Kubilay Aka

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