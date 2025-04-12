Hafsanur Sancaktutan'dan, Kubilay Aka'ya: İyi ki doğdun gün ışığım
Hafsanur Sancaktutan, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Kubilay Aka'nın doğum gününü kutladı
Geçtiğimiz yıldan beri aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, romantik ilişkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gözler önüne seriyor.
30 yaşına giren sevgilisi Kubilay Aka'nın doğum gününü kutlayan Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından; "İyi ki doğdun gün ışığım" notuyla yayımladı. Sancaktutan, sevgilisine olan aşkını ve doğum günü kutlamasını takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram