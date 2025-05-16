Hafsanur Sancaktutan'dan bikinili paylaşım
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, balkonunda güneşlenirken çekilen bikinili fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı
Giriş: 16.05.2025 - 20:50 Güncelleme: 16.05.2025 - 20:50
Bir süredir meslektaşı Kubilay Aka ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan, set temposuna kısa bir ara vererek güneşin keyfini çıkardı.
Oyuncu, balkonunda verdiği bikinili pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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