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Adını Kopenhag şehrinin Latince karşılığı olan Hafnia’dan element, 1923’te Dirk Coster ve George Charles de Hevesy tarafından Danimarka’nın Kopenhag şehrinde keşfedilmiştir. Bileşik ve alaşımları pek çok üründe kullanılmaktadır. Hafniyum nedir? Nerelerde kullanılır? Hafniyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Hafniyum Nedir?

Parlak, gümüşî gri renkte ve sünek bir yapıya sahip olan metal, kimyasal özellikleri itibariyle zirkonyumla benzerlik taşımaktadır. Kimyasal tepkimeleri ve bileşikleri aynıdır. Ancak zirkonyumla yoğunlukları bakımından ayrılmaktadır. Hafniyumun yoğunluğu zirkonyumdan yaklaşık iki kat fazladır. Havada oksitlenerek yüzeyinde korozyonu önleyen koruyucu bir film tabakası oluşumu gözlenir. Bu tabaka oldukça yüksek korozyon direncine sahiptir; nitritten bile korur. Hidroflorik asitte çözünür; metal asitlerden ve alkalilerden etkilenmez.

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Hafniyum Nerelerde Kullanılır?

En büyük kullanım alanını jet motorları oluşturmaktadır. Jet motorlarının ateşleme bölümündeki türbin fanlarında karışım toplayıcı olarak kullanılmaktadır. İkinci büyük kullanım alanını ise, nükleer reaktör kontrol çubukları oluşturur. Nükleer yakıtı tekrar işleyen santrallerde, bakır elektrot başlıklarda ve kulaklık mıknatıslarında da kullanımına rastlanır.

Hafniyum oksit, nükleer reaktörlerde yaklaşık 200 derecede termobakır ayırma işleminde kullanılmaktadır. Hafniyum bileşikleri özel reaktörlerde, kesici aletlerde ve kimyasal işlemlerde kullanılmaktadır. Ayrıca, vakum tüplerinde gaz giderici olarak da kullanımına rastlanmaktadır. Element; demir, titanyum, nikel, niyobyum ve tantal gibi metallerle alaşımları farklı alanlarda yaygın olarak kullanılır. Bilinen en refrakter bileşiği hafniyum karbürdür.

Hafniyum Simgesi

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Element, “Hf” simgesiyle ifade edilmektedir. Doğada az rastlanan elementler arasında bulunur. Yerkabuğunda ağılığına göre milyonda 3,3 oranında bulunduğu öngörülmektedir. Güneş atmosferinde de hafniyum buharı tespit edilmiştir. Doğada serbest olarak bulunmaz; genelde zirkonyum minerallerinde yer alır. Bu mineraller; zirkon, alvit ve thorvetittir. Dünya üzerindeki tüm hafniyum elementinin en önemli kaynağı zirkondur. Zirkonyum minerallerinin çoğu %1 ile %5 oranlarında hafniyum içermektedir.

Hafniyum Sembolü

Element periyodik tabloda “Hf” sembolüyle temsil edilmektedir. Hafniyumun bilinen bir biyolojik rolü yoktur ve düşük toksisiteye sahiptir.

Hafniyum Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 6. periyodunun 4. grubunda yer alan bir elementin atom numarası 72'dir. Doğada bulunan kararlı izotopları şöyledir; Hf-174, Hf-176, Hf-177, Hf-179, Hf-180 şeklindedir. Radyoaktif izotoplarının yarılanma ömürleri oldukça kısadır.

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Hafniyum Kullanım Alanları

Basınçlı su reaktörleri

Nötron soğurucular,

Askeri reaktörler

Roketler

Akkor lambalar

Elektrotlar

Nükleer denizaltılar

Flaş ampulleri

Ampul filamanları

Kondansatörler

Bilgisayar devreleri

Hafniyum Özellikleri

Erime noktası 2233 derece, kaynama noktası 4603 derecedir.

Elementin en önemli özelliği, yüksek termal nötron yakalama kesitidir. Nötron yakalama kesit alanı zirkonyumdan yaklaşık olarak 600 kat daha fazladır.

Hafniyum karbür bileşiği, 3890 derecede erir. Bu değer, iki elementli bileşikler arasındaki en yüksek erime noktası değeri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bileşikleri toksik özellikler gösterebilir. Ancak toksitesi ve insan sağlığına etkileri ile ilgili henüz kesin veriler elde edilmemiştir.

Hf-178 izotopu, nükleer izomerdir, yüksek enerji içerir ve üretimi oldukça maliyetlidir.

Ana madencilik ülkeleri; Brezilya, Malavi, Avustralya, Batı Afrika, Hindistan, ABD'dir.

Türkiye’de bazı sahil kumlarında zirkon mineralleri yer almaktadır ancak ekonomik bulunmadığından dolayı zirkonyum ve hafniyum madenciliği yapılmamaktadır

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