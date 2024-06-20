Hafızasını "amigurumi bebek" örerek güçlendiriyor

Altınordu ilçesinde 10 yıl önce baygınlık geçirdikten sonra hafızasını kaybeden 58 yaşındaki Geyik, çeşitli hastanelerde tedavi gördü.

Tedavinin üçüncü ayında kısmen hafızasının yerine gelmesine rağmen birçok şeyi hatırlayamayan kadına, çocukları destek oluyor.

Moral bulmak amacıyla zaman zaman çeşitli kurslara katılan ev hanımı, yaklaşık 2 ay önce de tavsiye üzerine Altınordu Belediyesince açılan amigurumi kursuna başladı.

İplerle çocuk, asker ve aşçının yanı sıra bazı hayvan figürleri de ören Geyik, kursta geçirdiği zamanla kendini daha iyi hissederek mutlu oldu.

Son katıldığı kursu özellikle sevdiğinin altını çizen Geyik, "Amigurumi kursu bana iyi geldi. 'Burası tam bana göre' dedim. Sayı saymayı da bilmiyorum çünkü hafızam daha yeni yerine geliyor. İlmek atarken 1, 2, 3, 4 diye sayabiliyorum. Unuttuğum yerde, 'Hocam kaçta kaldım?' diye soruyorum. Hocam sağ olsun, bayağı kahrımı çekti. Bu süreçte de hafızam yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Geldikçe ben de daha iyi bildiklerimle ilerliyorum." dedi.

"ESKİYE GÖRE ÇOK DAHA İYİYİM"

Fethiye Geyik, kurs sayesinde rehabilite olduğunu vurgulayarak, "Doktorum da burayı tavsiye etti. Toprağı, çiçekleri, hayvanları çok seviyorum ama onlar benim için yorucu oldu. Biraz da çevreyi kirletiyorum ama bu kirletmiyor. Yaptığım ürünler de hoşuma gitmeye başlayınca daha iyi hissediyorum. Hocamdan da Allah razı olsun, memnunum." diye konuştu.

REKLAM

Farklı eğitimlere katılmaya devam edeceğini belirten Geyik, okuma yazmayı da unuttuğu için buna yönelik kursa gitmeyi planladığını, artık eskiye göre çok daha iyi olduğunu aktardı.

Geyik, konuşurken bazı kelimeleri unuttuğunda kurstaki arkadaşlarının yardımcı olması ile kendini daha iyi hissettiğini, yaptığı örgüleri yarım bıraktığında ise eğitmeninden destek gördüğünü ifade etti.