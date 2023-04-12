6. Sayıları hatırlamak için 'öbeklemeyi' deneyin
Bir dakika boyunca bu uzun rakam dizisine bakın:
3493705272227500454680208713456553700678192165234456807561450359492340096067659087
Şimdi arkanızı dönün ve soldan başlayarak hatırlayabildiğiniz kadarını yazın. Kaç tane hatırlayabildiniz? Nöropsikolojik tarama testleri arasında altın standart olan Montreal Bilişsel Değerlendirme'ye (Moca) göre, beş veya daha fazlasını hatırladıysanız performansınız kabul edilebilirdir. Peki rastgele seçilen bir grup insan tarafından hatırlanabilecek sayıların üst sınırı nedir? 1940'larda Harvard'lı psikolog George Miller, insanların rakamlara yönelik kısa süreli hafıza kapasitesini ölçmüş ve çoğu insanın beş ila dokuz harften oluşan dizileri tekrarlayabildiğini bulmuştur. Peki ilk denemede 20'den fazla rakamı nasıl tekrarlayabilirsiniz?