Bayrampaşa'da feci kaza: 2 ölü, 5 ağır yaralı

Bayrampaşa'daki TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç, bariyerlere vurduktan sonra takla atarak çalışma yapan işçilere çarptı. Kaza sonrası hafif ticari aracın içindeki 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, TEM Bağlantı Yolu'nda Sağmalcılar Viyadüğü üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 EIG 330 plakalı hafif ticari aracı kullanan Emre K, Edirne istikametine ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle viyadük üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, önce bariyerlere çarptı ardından da savrularak viyadük üstünde tel çalışması yapan işçilerin üzerine savruldu. Hafif ticari araç tel çalışması yapan işçilerin kullandığı sepetli vinç aracına çarparak durdu.
Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak araçların geçişini tek şeritten sağladı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari aracın sürücüsü Emre K. ve yanında bulunan Caner Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri kaza sonrası ağır yaralanan ticari aracın arka koltuğunda oturan 2 kişiyi ve tel çalışması yapan 3 işçiyi çevre hastanelere kaldırdı.
"ARABA BANA DA VURSA ÖLDÜRÜRDÜ"
Tel çalışması yaptıkları esnada otomobilin aşırı süratli şekilde üzerlerine geldiğini iddia eden işçi, "Biz burada çalışma yapıyorduk. Orada süratliydi. Sollama yaptı. Herhalde dengeyi kaybetti. Bariyerlere vurdu, ondan sonra da bize vurdu. Allah'tan ki o tarafa düşmedi. Ben de onu gördüğüm gibi kendimi yola attım. Burada araba bana da vursa öldürürdü. Aşırı derecede süratliydi. 3 arkadaşımız yaralandı" dedi.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Diğer yandan kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan hafif ticari araç ile sepetli vinç olay yerinden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis kapattığı şeritleri araç geçişine açtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin birinci görseli İHA tarafından servis edilmiştir.
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