Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışıp, savrularak yol kenarında park halindeki iki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 01:50 Güncelleme: 15.11.2025 - 01:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Hamzabey Caddesi'nde meydana geldi.

        Muhammet Emin Ş. (23) yönetimindeki motosiklet ile Ömer A. (28) idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviyi süren yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Bursa
        #bursa haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye dahil 9 ülkeden Gazze tasarısına destek
        Türkiye dahil 9 ülkeden Gazze tasarısına destek
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Kapalıçarşı para aklama soruşturmasında 26 tutuklama
        Kapalıçarşı para aklama soruşturmasında 26 tutuklama
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        Habertürk Anasayfa