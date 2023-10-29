Hadise'den 29 Ekim'e özel tarz! Konseri için Atatürk'ün kıyafetlerini tasarlattı!

Bu fikri tasarımıyla hayata geçiren sevgili Nihan Peker ve ekibine, Şerife Yılmaz ve Elmas Doğru’ya, fikir aşamasından, son aşamasına kadar emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.

Işığı, fikirleri ve en büyük eserim dediği Cumhuriyet ile bize dünyadaki en büyük hediyeyi “özgürlüğü” bıraktığı için sonsuz saygı ve sevgiyle bir kez daha anıyorum… Senin sayende…"