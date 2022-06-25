'Hadise' yüzük!

Ayrıca Hadise'nin, eşinin kendisine aldığı ve önce 3 milyon TL olduğu ileri sürülen, ardından davaya konu olması üzerine 40 bin dolar (yaklaşık 675 bin TL) değerinde olduğu konuşulan tektaş yüzüğü ise dikkatlerden kaçmadı.