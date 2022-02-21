Hadise'yi isyan ettiren karar

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Hadise, kendisini taciz eden, cinsel içerikli mesajlar gönderen, 'Sen başkasına yar etmem' diyen sapığına verilen ceza ile şaşkına döndü.

Hadise'nin hayatını kabusa çeviren tacizciye sadece 3 bin 300 lira para cezası verildi.

Show Haber'e konuşan Hadise "Şiddeti bazen psikolojik anlamda da yaşayabiliyoruz. Korkular içinde adım atıyorsan bu hayatta bu da bir şiddettir." dedi.