Hadise'ye 39'uncu yaş günü partisi
39'uncu yaşına basan Hadise, doğum gününü aralarında; Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Fırat Çelik gibi çok sayıda ünlü ismin yer aldığı bir partiyle kutladı. Hadise'nin paylaşımlarında sevgilisi Şenol Sönmez'in fotoğrafına yer vermemesi dikkat çekti
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Şarkıcı Hadise, 39'uncu yaşına özel bir parti organize etti.
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Yakın arkadaşlarıyla ve sevgilisi Şenol Sönmez ile keyifli bir gece geçiren Hadise, yaş günü partisi için sarı parlak bir kostüm giymeyi tercih etti.
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Hadise'nin doğum günü partisine ise adeta ünlü isimler akın etti.
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Geceye; Seda Bakan, Yasemin Sakallıoğlu - eşi Burak Yırtar, Şükrü Özyıldız, Fırat Çelik gibi ünlü isimler katıldı.
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Ünlü şarkıcı, gecede arkadaşlarıyla çektirdiği keyifli karelerini de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Hadise'nin paylaşımlarında sevgilisi Şenol Sönmez'in fotoğrafına yer vermemesi dikkat çekti.
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Yayımlanan fotoğraflarda Hadise'nin tüm gece boyunca arkadaşlarıyla birlikte dans edip şarkı söyleyip dans ettiği görüldü.
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Hadise - Seda Bakan
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Şükrü Özyıldız - Hadise
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Yasemin Sakallıoğlu eşi Burak Yırtar - Hadise
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Hadise - Fırat Çelik
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Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs - Hadise