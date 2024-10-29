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        Haberler Magazin Hadise'ye 39'uncu yaş günü partisi! Bir tek sevgilisi Şenol Sönmez'i paylaşmadı - Magazin haberleri

        Hadise'ye 39'uncu yaş günü partisi

        39'uncu yaşına basan Hadise, doğum gününü aralarında; Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Fırat Çelik gibi çok sayıda ünlü ismin yer aldığı bir partiyle kutladı. Hadise'nin paylaşımlarında sevgilisi Şenol Sönmez'in fotoğrafına yer vermemesi dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 11:54 Güncelleme: 29.10.2024 - 12:08
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          Şarkıcı Hadise, 39'uncu yaşına özel bir parti organize etti.

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          Yakın arkadaşlarıyla ve sevgilisi Şenol Sönmez ile keyifli bir gece geçiren Hadise, yaş günü partisi için sarı parlak bir kostüm giymeyi tercih etti.

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          Hadise'nin doğum günü partisine ise adeta ünlü isimler akın etti.

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          Geceye; Seda Bakan, Yasemin Sakallıoğlu - eşi Burak Yırtar, Şükrü Özyıldız, Fırat Çelik gibi ünlü isimler katıldı.

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          Ünlü şarkıcı, gecede arkadaşlarıyla çektirdiği keyifli karelerini de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
          Hadise'nin paylaşımlarında sevgilisi Şenol Sönmez'in fotoğrafına yer vermemesi dikkat çekti.

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          Yayımlanan fotoğraflarda Hadise'nin tüm gece boyunca arkadaşlarıyla birlikte dans edip şarkı söyleyip dans ettiği görüldü.

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          Hadise - Seda Bakan

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          Şükrü Özyıldız - Hadise

        • 9

          Yasemin Sakallıoğlu eşi Burak Yırtar - Hadise

        • 10

          Hadise - Fırat Çelik

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          Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs - Hadise

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