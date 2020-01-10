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Ünlü top model Tülin Şahin, bir süredir birlikte olduğu Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile geçtiğimiz nisan ayında evlendi. Çiftin bebekleri Siena Leyla, geçtiğimiz ay İstanbul'da dünyaya geldi.

Annelik deneyimlerini sosyal medya hesabından yayınlayan Şahin, son paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü model, Hadise'nin, I Love You Baby şarkısını Siena Leyla'ya söylerken çekildiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

"NEYSE Kİ ANNEMİN SESİ MÜKEMMEL OLAN BİR ARKADAŞI VAR"

Şahin'in "Neyse ki annemin sesi mükemmel olan bir arkadaşı var" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. İşte o yorumlardan birkaçı:

"HADİSE DE İNŞALLAH ANNE OLUR"

- "Hadise bana söylese ben bile uyurum"

- "Hadise de inşallah anne olur"

- "İki güzel kadın bir araya gelmiş"

- "Ne kadar şahanesiniz. Maşallah hepinize de"

"SENİ ÇOK SEVİYORUZ"

Hadise ise Tülin Şahin ve Siena Leyla ile çekilen pozunu sosyal medya hesabından, "Siena bebek seni çok seviyoruz" notuyla yayınladı.