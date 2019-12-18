Kimileri 1980, kimileri 1979 olarak biliyor doğum günümü. Anneme göre yeniden doğuşum 80 çünkü ben 40 günlük bebekken çok büyük bir kaza geçirmişim. Kafamın ortasında dikiş var. Çok büyük bir trafik kazası geçirdiğimiz için anneme göre yeniden doğuşum 80. O yüzden açıklama gereği duydum. Yaş takıntım yok. 40 olmuşum, 39 olmuşum benim için fark etmiyor.