Hadise, oyuncu oldu
Hadise, 'Esas Oğlan' adlı dijital platform dizisinde rol alarak oyunculuğa başladı
Giriş: 12.07.2024 - 16:22 Güncelleme: 12.07.2024 - 16:42
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Hadise, GAİN'de yayınlanacak olan 'Esas Oğlan' adlı diziyle oyunculuğa başladı.
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38 yaşındaki Hadise, BKM imzalı dizinin çekimlerine başlandığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığı bir videoyla duyurdu.
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Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu dizide, başrolleri Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman paylaşıyor.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto
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