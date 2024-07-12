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        Hadise, oyuncu oldu

        Hadise, 'Esas Oğlan' adlı dijital platform dizisinde rol alarak oyunculuğa başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 16:22 Güncelleme: 12.07.2024 - 16:42
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          Hadise, GAİN'de yayınlanacak olan 'Esas Oğlan' adlı diziyle oyunculuğa başladı.

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          38 yaşındaki Hadise, BKM imzalı dizinin çekimlerine başlandığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığı bir videoyla duyurdu.

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          Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu dizide, başrolleri Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman paylaşıyor.

          Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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