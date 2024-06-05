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        Haberler Magazin Hadise'nin 'sevgili' açılımı: Dikkat çeken fotoğraf! Kerem Bürsin'e özel doğum günü paylaşımı - Magazin haberleri

        Hadise'nin 'sevgili' açılımı

        Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanlayan Hadise'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Şarkıcı, oyuncunun doğum gününü, kaslı bir fotoğrafını yayımlayarak kutladı. Hadise ayrıca; bir röportajında sevgilisi olacak olan kişinin maddi gücünün yerinde olması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 08:32 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:39
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          Şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde oyuncu Kerem Bürsin ile adı anılmış ve onunla Bodrum'da bir araya gelmişti.

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          "ARKADAŞIM" DEMİŞTİ

          Hadise, Kerem Bürsin ile haklarında çıkan aşk iddialarının ardından yaptığı bir paylaşım ile dedikodulara kayıtsız kalmamıştı. 38 yaşındaki şarkıcı, Bürsin ile çektirdiği bu fotoğranı "Arkadaşım" notunu düşüp iddiaları yalanlamış ve oyuncu ile hiçbir zaman sevgili olmadıklarını açıklamıştı.

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          KASLI DOĞUM GÜNÜ FOTOĞRAFI

          Hadise, 4 Haziran'da 37'nci yaşına giren Kerem Bürsin'in doğum günü için sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Şarkıcı, Bürsin'in kaslı bir fotoğrafını, "İyi ki doğdun arkadaşım" notuyla kutladı.

          Hadise, Kaan Ölker’in Fizy platformunda yayınlanan programında özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunarak sevgili açılımında bulundu. Uzun süredir yalnız olduğunu söyleyen Hadise, tekrar evlenebileceğini, uyumsuzluk halinde tekrar boşanabileceğini söyledi; “Bir şeylerin bitebileceğine inanıyorum. Benim gibi deli, kreatif kafaya sahip bir kadın için sonsuza dek bir kişiyle ömür boyu mutluluk olamaz. ‘Tekrar evlenir misin?’ diye sorarsan, evet. ‘Tekrar boşanır mısın?’ diye sorarsan, evet.”

          Kadın-erkek ilişkilerinde ekonomik duruma ilişkin fikri de sorulan Hadise, geçmişte sevgilileriyle çıktığı bazı tatillerin parasını ödediğini dile getirerek şöyle konuştu: İlişkilerimde ödediğim tatiller olmuştur. Erkek dürüst olacak, ‘Benim durumum yok şu an, yarı yarıya yapalım’ dese ne güzel ama erkeğin maddi gücü önemli. ‘Neyine güvenip bana yaklaşıyorsun?’ diye sorarım ben. ‘Kendine güvenen şöyle gelsin’ diye bir paylaşım da yapmıştım. Bu kadını her şeyiyle taşıyabileceksen gel.

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