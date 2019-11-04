Şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Dün gece Kıbrıs konserimde sahnede dikkatimi çeken bir çift oldu. Alev ve Edip Gali 36 senedir evliler ve şarkılarıma o kadar güzel, birbirlerini bırakmadan, dans ederek eşlik ettiler ki özellikle sahneye davet ettim. Beraber bir fotoğrafımız olsun dedim ve sizleri Instagram hesabımdan paylaşacağım dedim :)!