Yaklaşık sekiz aydır aşk yaşayan Hadise-Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı.

Hadise, ayrılık sonrası şu açıklamayı yapmıştı:

Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim; bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın.