Ünlü şarkıcı Hadise, yaklaşık 8 aydır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını duyurdu.
Hadise, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmişti. Kendisini karantinaya alan Hadise'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çift hakkında ayrılık iddiası ortaya atılmıştı.
Söylentiler sonrası ünlü oyuncu, sevgilisi Hadise ile ateş başında çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, iddiaları çürütmüştü.
Ancak çiftin yolları, bu paylaşımdan bir hafta sonra ayrıldı.
Sürpriz aşk, Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek sayesinde ortaya çıkmıştı. Yıldırım’ın fotoğraflarından Benek adlı köpeği tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ikilinin birlikteliklerini belgelemişti.
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