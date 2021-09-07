PİŞTİ OLDULAR!

Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu da aynı elbise ile kamera karşısına geçti. Geçtiğimiz günlerde bir dergi çekimi için boy gösteren oyuncunun Hadise ile aynı kıyafeti tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı. Hadise ile Ezgi Eyüboğlu'nun bu paylaşımlarını takipçilerini ikiye böldü. Kimi kullanıcılar, "Tesadüfün böylesi..." derken, kimisi ise ünlü oyuncunun bir yıl aradan sonra Hadise ile aynı kıyafeti giymesini manidar buldu.