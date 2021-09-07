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Hadise ile Ezgi Eyüboğlu pişti oldu! Kaan Yıldırım... - Magazin haberleri

Hadise ile Ezgi Eyüboğlu pişti oldu!

Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu ile bir dönem aşk yaşadığı Hadise'nin kıyafet piştisi olay oldu. Ünlü oyuncunun Hadise'nin geçtiğimiz sene giydiği turuncu renkli kıyafeti bir dergi çekimi için tercih etmesi çok konuşuldu

07.09.2021 - 10:21 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın eski sevgilisi Hadise, geçtiğimiz yıl şubat ayında turuncu fırfırlı elbisesi ile verdiği pozu sosyal medyadan yayınlamıştı.

  • PİŞTİ OLDULAR!

    Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu da aynı elbise ile kamera karşısına geçti. Geçtiğimiz günlerde bir dergi çekimi için boy gösteren oyuncunun Hadise ile aynı kıyafeti tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı. Hadise ile Ezgi Eyüboğlu'nun bu paylaşımlarını takipçilerini ikiye böldü. Kimi kullanıcılar, "Tesadüfün böylesi..." derken, kimisi ise ünlü oyuncunun bir yıl aradan sonra Hadise ile aynı kıyafeti giymesini manidar buldu.

  • SESSİZ SEDASIZ BOŞANDILAR

    Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, 2016 yılında nikah masasına oturduğu Ezgi Eyüboğlu ile 2019'da yollarını sessiz sedasız ayırmıştı.

  • SÜRPRİZ AŞK SONA ERMİŞTİ

    Yıldırım, boşanmasından kısa bir süre sonra ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Ancak sürpriz çift, haziran ayında yollarını ayırdı.

  • HADİSE ARADIĞI AŞKI BULDU

    Hadise, ayrılık sonrası aradığı aşkı bir dönem Hande Erçel ile adı aşk dedikodularına karışan iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu.

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