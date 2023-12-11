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        Haberler Magazin Hadise ile Ece Seçkin'in 'Bebe' polemiği: Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım? - Güncel Magazin haberleri

        Hadise ile Ece Seçkin'in 'Bebe' polemiği

        Hadise ile Ece Seçkin arasında 'Bebe' polemiği… Hadise, verdiği konserin ardından Norm Ender'in 'Mekânın Sahibi' adlı şarkısının sözlerinden alıntı yaparak "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım?" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu sözleri, aynı yerde birkaç gün önce konser veren Ece Seçkin üstüne alarak Hadise'ye cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 11:13 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:17
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        • 1

          Hadise ile Ece Seçkin, birkaç gün arayla Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sevenleriyle buluştu.
          Hadise'nin konser sonrasındaki paylaşımı Ece Seçkin ile arasında bir polemik başlattı.

        • 2

          "NE DİYORDU NORM ENDER?"

          38 yaşındaki Hadise, konser fotoğraflarından birini; Norm Ender’in ‘Mekânın Sahibi’ adlı şarkısının sözlerinden alıntı yaparak paylaştı: Ne diyordu Norm Ender? "Bebeleri pistten alalım."

        • 3

          ECE SEÇKİN'DEN KARŞILIK

          32 yaşındaki Ece Seçkin, Hadise'den birkaç gün önce aynı sahnede konser vermiş olmasından dolayı olsa gerek, bu sözleri üzerine alındı. Seçkin, konser fotoğraflarından birini; Ezhel'in 'Lolo' adlı şarkısından alıntı yaparak; "Bebeler de her şeyi biliyorlar" notuyla yayımlayarak Hadise'ye göndermede bulundu.

        • 4

          "ORTALIĞIN KARIŞTIĞINI GÖRÜNCE ORTAMDAN AYRILMA ŞEKLİM"

          Tüm bunların ardından Hadise, yeni bir paylaşımda daha bulunarak "Ortalığın karıştığını görünce aranızdan ayrılma şeklim" notunu düştü.

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