Hadise, dünyaca ünlü yıldızla bir araya geldi

Hadise, bu kez Londra'dan yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Şarkıcı, R&B müziğin efsanevi ismi Usher’ın konserine katılarak, kulis arkasında Usher ile buluştu.

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Sarı takımıyla dikkat çeken Hadise, Usher ile ayaküstü gerçekleştirdiği sohbetin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hadise, yayımladığı o fotoğraflarda dünyaca ünlü şarkıcı Usher’ı etiketleyerek, "Sadece ben, Londra ve yaşayan bir efsane. Abartılacak bir şey yok" notunu düştü.

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Hadise ile Usher'ın bu karşılaşması ilk değil. Hadise, daha önce 2023 Paris Moda Haftası’nda da Usher ile tanışmış ve kısa bir sohbet gerçekleştirmişti. İkili, uzun bir aranın ardından Londra’da yeniden buluştu.

Fotoğraflar: Instagram