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        Haberler Magazin Hadise'den 'Mehmet Dinçerler' açıklaması: Bizde bir kitap tekrar okunmaz - Magazin haberleri

        Hadise'den 'Mehmet Dinçerler' göndermesi: Bizde bir kitap tekrar okunmaz

        Hadise, eski eşi Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddiasına bu kez İzmir konserinde yanıt verdi. Ünlü popçu, "Bizde bir kitap tekrar okunmaz" diyerek söylentilere noktayı koydu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 09:22 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:22
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          Hadise ile Mehmet Dinçerler, Mayıs 2022'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti.

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          Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü. Dinçerler ile Hadise, sıkıntılı bir sürecin ardından beş ay süren evliliklerini 1 Ekim 2022'de noktalamıştı.

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          GÖMLEK DETAYI

          Geçtiğimiz hafta tatilde olan Hadise, gezdiği yerleri takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü şarkıcının paylaştığı fotoğraflardaki bir detay takipçilerinin gözünden kaçmamıştı.

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          Hadise'nin karşısında oturan kişinin giydiği gömleğin aynısını, eski eşi Mehmet Dinçerler de giymişti.

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          Hadise'nin bu fotoğrafının ardından 'Barıştılar mı?' dedikoduları çıktı. Avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak iddiaları yalanlayan şarkıcı, önceki akşam İzmir konserinde de konuya açıklık getirdi. Hadise, "Bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyor. Bizde bir kitap tekrar okunmaz" diyerek söz konusu söylentilere sahneden de noktayı koydu.

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          "SANATINI KISITLAMAYA YÖNELİK DAVRANIŞLARDA BULUNMAYA BAŞLADI" İDDİASI

          Hadise ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan'da evlendikleri belirtilen boşanma dilekçesinde, Mehmet Dinçerler'in nikâh masasına oturduktan kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı iddia edilmişti.

          Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti. Hadise, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayarak "Evlilik Birliğinin Sarsılması" başlıklı Medeni Kanun 166'ncı maddesi uyarınca boşanmayı talep etmişti.

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          TEK CELSEDE BOŞANDILAR

          Beykoz 2'nci Aile Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmamıştı. Kararını açıklayan mahkeme Hadise ile Mehmet Dinçerler’i tek celsede boşamıştı.

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