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        Haberler Objektife Takılanlar Hadise: Biz özgürlüğün savaşçılarıyız - Magazin haberleri

        Hadise: Biz özgürlüğün savaşçılarıyız

        Hadise, giymeyi tercih ettiği sahne kıyafetlerinin eleştirilmesiyle ilgili konuştu ve "Bence sanat özgürlük demektir. Biz özgürlüğün savaşçılarıyız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 08:06 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:05
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        "Biz özgürlüğün sanatçılarıyız"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hadise, yakın arkadaşı rapçi Murda lakabı ile tanınan Önder Doğan'ın albüm lansmanı için Karaköy'deydi.

        Basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, "Son dönemde çok üstüme geliyorlar' demiştiniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna, birkaç saniye düşünerek, "Yok be, yok. Yok" diyerek yanıt vermekle yetindi.

        "BİZ ÖZGÜRLÜĞÜN SAVAŞÇILARIYIZ"

        Sahne kıyafetlerinin eleştirilmesi hakkında konuşan Hadise, "Bence sanat özgürlük demektir. Biz özgürlüğün savaşçılarıyız" dedi.

        HADİSE'NİN SEDA BAKAN SESSİZLİĞİ

        Öte yandan yakın arkadaşı oyuncu Seda Bakan ile aralarının açık olduğu iddialarının sorulması üzerine Hadise, konuyla ilgili herhangi bir şey demeden aracına binip oradan uzaklaştı.

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        #hadise
        #Seda Bakan
        #Murda

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