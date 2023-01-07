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Hadise aşk dolu bir yıl diledi - Magazin haberleri

Hadise aşk dolu bir yıl diledi

Etiler'de görüntülenen Hadise, mekanda bir erkekle eğlendiği iddialarının sorulması üzerine kahkaha attı. Ünlü şarkıcı, basın mensuplarının, "2023 sizin yılınız mı olacak? Yeni bir aşk olabilir mi?" sorusuna ise, "Aşk dolu, güzel bir sene olsun hepimiz için" yanıtını vererek, akıllarda soru işareti bıraktı

Giriş: 07.01.2023 - 10:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Hadise, Etiler'deki bir mekandan Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ve arkadaşları ile birlikte çıkarken görüntülendi. Yakın arkadaş oldukları bilinen Hadise ile Mertens çifti, ayrı ayrı otomobiller ile mekandan ayrıldı.

  • Çıkışta basın mensuplarına, "Yeni yıla bomba gibi girdik" diyen Hadise, "Sahnemizdeydik... Yeni yıla harika bir giriş yaptık. Ekip arkadaşlarımla birlikte çok güzel bir konser gerçekleştirdik. Biraz önce güzel dostlarımızla da yemekteydik" ifadelerini kullandı.

  • İMALI TEBESSÜM

    Geçtiğimiz haftalarda Hadise ile Reza Zarrab'a ait oldukları iddia edilen mesajlar hızla sosyal medyada yayılmıştı. Hadise, gazetecilerin konuyla alakalı, "Gelen yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bazen göndermeli paylaşımlar yapıyor gibisiniz" sözleri üzerine imalı bir tebessümde bulundu. Ünlü şarkıcı, "Yorumları güzel değerlendiriyoruz. Her şey güzel gidiyor" şeklinde konuşmakla yetindi.

  • AŞK DOLU BİR YIL DİLEDİ

    Mekanda bir erkekle eğlendiği iddialarına gülen Hadise, "2023 sizin yılınız mı olacak? Yeni bir aşk olabilir mi?" sorusuna da otomobiline bindikten sonra camını açarak cevap verdi.

    Hadise, "Gerçekten çok tatlısınız. Sizleri seviyorum. Güzel bir sene olsun hepimiz için. Aşk dolu..." yanıtını vererek, akıllarda soru işareti bıraktı.

  • Hızla oradan ayrıldıktan sonra soluğu Gayrettepe'deki bir mekanda alan ünlü şarkıcı, dostlarıyla gece boyunca eğlendi. Sabaha karşı mekandan ayrılan grup, daha sonra evlerine dağıldı.

  • 5 AYLIK EVLİLİK BİTTİ

    Öte yandan Hadise, Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Ünlü şarkıcı, olaylı ayrılığın ardından hayatında yeni bir sayfa açmak istiyordu. Ünlü şarkıcı, eski eşiyle yaşadığı Riva'daki evden taşınıyordu. Hadise'nin yeni bir ev arayışına girdiği de öğrenilmişti.

  • "SANATINI KISITLAMAYA YÖNELİK DAVRANIŞLARDA BULUNMAYA BAŞLADI" İDDİASI

    Ünlü şarkıcı ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan'da evlendikleri belirtilen boşanma dilekçesinde, Mehmet Dinçerler'in nikah masasına oturduktan kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı iddia edilmişti.

  • Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti. Hadise, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayarak "Evlilik Birliğinin Sarsılması" başlıklı Medeni Kanun 166. maddesi uyarınca boşanmayı talep etmişti.

  • TEK CELSEDE BOŞANDILAR

    Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmamıştı. Kararını açıklayan mahkeme Hadise ile Mehmet Dinçerler’i tek celsede boşamıştı.

    Hadise'nin avukatı Hakan Öncel, "Müvekkil Hadise Açıkgöz tarafından Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde açılan davada, boşanma kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" demişti.

  • "DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞEBİLİRDİ"

    Öncel, duruşma sonrası yaptığı açıklamada ise, “Basına yansıyan haberlerden dolayı süreç biraz uzadı. Birtakım anlaşmazlıklar vardı. Sonuçta bunlar çözüldü ve iki hafta sonra boşanma gerçekleşti. Yoksa daha erken de boşanma gerçekleşebilirdi" ifadelerini kullanmıştı.

    "PROTOKOL İMZALANDI"

    Mehmet Dinçerler'in avukatı Dilara Recepoğlu, "Ortak irade ile evlilik hakkı sona erdi. Basın yasağı olduğu için detay veremiyorum. Mahkeme öncesinde kendi aralarında protokol imzalanmıştı" demişti.

  • ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

    Çift, evliliklerinde birinci doldurmadığı için anlaşmalı olarak boşanma davası açamadı. Davaları çekişmeli olarak gerçekleşti. Evlilikte bir yıl dolmadan tek celsede boşanabilmek ancak anlaşmalı boşanma halinde mümkündür. Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi ile 'Evlilik en az bir yıl sürmüş ise eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır' hükmü getirilmiştir.

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