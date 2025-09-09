Hadise: Artık anne olmaya hazırım

Mehmet Dinçerler ile kısa süreli evlilik yaşadıktan sonra yönetmen Şenol Sönmez ile de birlikteliği de uzun sürmeyen Hadise, anne olmak istediğini dile getirdi. Hadise; "Dünya kötüleşiyor ama ben bu karanlığa güzel bir evlat bırakacağım" dedi.

Şarkıcı; "Çocuğumu bu dünyadan uzak tutmak isterim. Çünkü o, bu hayatı seçmeyecek. Özgürce yaşasın isterim ama aynı zamanda çocuğuyla kaliteli vakit geçiren bir anne olmak isterim. Telefonda değil, yanında. Biliyorum, çocuğum olursa beni bambaşka bir kadın yapacak" ifadelerini kullandı.

Hadise, aşk konusunda hakkında ise; "Üç yıl önce sorsaydın umutsuz bir romantiktim. Ama artık ne istediğimi çok iyi biliyorum. Hadise’yi olduğu gibi kabul etmeyenle mutlu olamam. Gereksiz insanlarla vakit kaybetmek istemiyorum" diye konuştu.

