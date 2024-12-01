Hadise'den iki yıl sonra gelen itiraf
Hadise, iki yıl sonra 5 ay evli kaldığı eski eşi Mehmet Dinçerler hakkında neden konuşmadığını ilk kez anlattı
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Hadise ile Mehmet Dinçerler, Mayıs 2022'de Çırağan Sarayı'nda aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü. Dinçerler ve Hadise, sıkıntılı bir sürecin ardından beş ay süren evliliklerini 30 Nisan 2022'de noktalamıştı.
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5 ay süren evliliğin ardından ne ünlü iş insanından ne de popüler şarkıcıdan bir açıklama gelmemişti.
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Aradan geçen iki yılın ardından Hadise ve Mehmet Dinçerler'in sessizlik nedeni ortaya çıktı.
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Fatih Altaylı'ya konuk olan Hadise, konuşmamalarının ardındaki gerçeği ilk kez açıkladı.
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Fatih Altaylı'nın "Durduk yere ani bir evlilik oldu" sözleri üzerine "Evet" diyen Hadise, ünlü gazetecinin "Niye ani bir evlilik? Ben bazen merak ediyorum insanlar niye evleniyorlar diye rahat mı battı diye?" demesi üzerine kahkahaya boğuldu.
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"ARAMIZDA BİR SÖZLEŞME VAR"
"Birkaç şey söyleyebilirim" diyerek söze giren Hadise; "Çünkü aramızda bir sözleşme var o yüzden, konuşmama sözleşmesi" açıklamasıyla ikilinin bu zamana kadar ne hiç konuşmadığının gerçek nedenini açıklamış oldu.
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"BİR DAHA EVLENİP BOŞANABİLİRİM"
Hadise ardından "İyi hissedersin inanırsın ama olmadı bu kadar. Bir daha evlenir miyim? 'Evet' bir daha boşanır mıyım 'Evet" ifadelerini kullandı.