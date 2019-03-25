Hadi ipucu sorusu bu akşam, Robin Hood'un yaşadığı rivayet edilen "Sherwood Ormanı" işaret edildi. 25 Mart saat 20.30'daki Hadi ipucu sorusunda yarışmanın Instagram sayfasında paylaşılan fotoğraf ile birlikte "Robin Hood'un yaşadığı rivayet edilen "Sherwood Ormanı" hangi ülkede?" diye soruldu. Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için cevabı araştırmaya başladı. 25 Mart Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 25 MART

hadi bu akşam 20.30'da!

Kelime oyunlarını seven hadicileri çok eğlendirecek bir oyunumuz var! Harfleri karışık verdik, günün ipucunu buraya gizledik! Bakalım Robin Hood'un yaşadığı rivayet edilen "Sherwood Ormanı"nın hangi ülkede olduğunu bu harflerden çözebilecek misin?

HADİ İPUCU CEVABI: İNGİLTERE

SHERWOOD ORMANI

Sherwood Ormanı, İngiltere'nin Nottinghamshire şehrinde bulunan orman. Robin Hood efsanesinin burada gerçekleştiği rivayet edilir. Sherwood Ormanı 423 hektarlık alanı kaplar.

Sherwood Ormanında bulunan dev meşe ağacı Edwinstowe köyü yakınındadır. Ağacın takriben yaşı 800 ila 1000 yıl arasında olduğu tahmin edilmektedir. Ağaç 23 ton ağırlığında ve 10 metre çapındadır.

ROBİN HOOD

Robin Hood, İngiliz halk hikâyelerinde 12. yy.'da ortaya çıktığı tahmin edilen, belki gerçek olan bir hayduttur.

Robin Hood hakkındaki birçok kaynak, O'nu en çok Fulk FitzWarin isimli bir Norman soylusunun Kral John'a karşı olup haydut olmasıyla bağdaştırır.

İlk Robin Hood hikâyelerinde haydudun düşmanı şeriftir, ancak şerif bu role sadece görevi vesilesi ile katılmaktadır.

Ancak daha sonraları şerif despot, görevini kötüye kullanan, topraklara saldıran, yüksek vergilendirmenin yanı sıra fakirlere kötü davranan biri olmuştur. Bazı hikâyelerde de Prens John'un düşmanıdır ve bazen de yanlış olarak Aslan Yürekli Richard düşmanıdır. En yaygın anlatımda Kral Richard, Üçüncü Haçlı Seferi'ne çıktığı zaman yönetimi ele geçiren Prens John'a karşı mücadele etmiş ve hem halkın hem de Kral Richard'ın haklarını korumuştur. Ayrıca çoğu anlatımda Richard Avusturya'da esir düştüğü zaman Robin onun serbest kalması fidye biriktirmiştir.

Robin Hood'un en eski hikâyelerinde; o bir çiftçidir. Daha sonraki hikâyelerinde de bir soylu olmuştur. Hatta bazı hikâyelerinde Haçlı Savaşlarına bile iştirak etmiştir, savaşlardan geri döndüğünde de şerif topraklarını alıkoymuştur. Hikâyeler Robin Hood sayesinde İngiltere'nin en ünlü ormanlarından biri olan Sherwood Ormanı'da geçmektedir. Sir Walter Scott'un Ivanhoe romanından sonra saf Anglo-Sakson olarak kabul edilmiş ve fakir İngiliz halkı ezen azınlık zengin Norman soyluları ve Norman işgaline karşı direnen vatansever İngiliz kahraman olarak anlatılmıştır. (Modern yazarlar arasında Robin'i Norman, Galli, İskoç, Fransız ya da İrlandalı olarak gösterenler de vardır.)

Bu orman da Nottinghamshire'da bulunmaktadır. Robin Hood birçok film, kitap, çizgi dizi ve oyunlara konu olmuştur.

Robin Hood zenginlerin mallarını çalıp fakirlere dağıtan bir kahramandır. En iyi yardımcılarından biri Küçük John'dur.