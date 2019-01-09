09 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Büyük bir ilgi ile takip edilen Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Hadi bu akşam sorusunu Instagram'dan paylaşarak, "Anadolu’da kendiliğinden dağılış gösteren; aynı zamanda yağı kozmetik ve eczacılıkta kullanılan ağaç hangisidir? Bu ağaç başka bir deyişle "günlük ağacı" olarak da bilinir, hatırlatalım." takipçilerine yayınladı. Hadi bu akşam saat 20.30'da canlı yayınlayacak. 12 soruyu doğru bilen takipçilerine ise, 10.000 TL değerindeki para ödülünü bölüştürecek.
HADİ İPUCU CEVABI
9 Ocak 2019 Hadi ipucu cevabı: Günlük ağacı olarak da bilinen ağacın adı; 'Sığla Ağacı'dır.
HADİ İPUCU SORUSU: GÜNLÜK AĞACI OLARAK DA BİLİNEN AĞACIN ADI NEDİR?
Sığla ağacı, Altingiaceae familyasından günümüzde sadece Anadolu, Amerika ve Çin'de doğal olarak yayılış gösteren Liquidambar cinsine ait türlerin ortak adı.
25–40 m'ye kadar boylanan yaprak döken kalın dallı ve geniş tepeli bir ağaçtır. İlk bakışta çınara benzer. Yaşlandıkça, kabuğu koyulaşır ve derin çatlaklı bir görünüm alır. Elsi loplu yapraklar sürgünlere sarmal dizilmiştir.
Çiçekler küçüktür. Çiçek kurulu 1–2 cm çapında olup küre şeklinde çok sayıda çiçek kümesini bulundurur.
Meyve 2–6 cm çapında çok sayıda kapsülden oluşur ve içerisinde çok miktarda tohum bulunur. Gövdesinden çıkarılan balzam kozmetik ve eczacılıkta kullanılır. Gövdesinden çıkarılan bu balzam kapsül halinde bitkisel besin takviyesi olarak da kullanılmaktadır.
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