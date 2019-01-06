

Büyük bir ilgi ile takip edilen Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Hadi bu akşamki ipucu sorusunu Instagram hesabından, "“Güzergah, üzerinde gidilen yol” anlamına gelen “kariyer” kelimesinin içinde Latincede yük arabası anlamına gelen “carrus” var.Peki kariyer kelimesi bizim dilimize hangi dilden geçmiş biliyor muyuz? şeklinde paylaştı. Hadi 6 Ocak tarihli yarışması saat 20.30'da yayınlanacak ve tüm soruları bilen takipçilerine 30.000 TL değerindeki para ödülünü bölüştürecek.

HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

06 Ocak Hadi ipucu cevabı: Kariyer kelimesinin kökeni Fransızcadan gelmektedir.

HADİ İPUCU SORUSU: KARİYER HANGİ DİLDEN GELMİŞTİR?

Fransızca carrière kelimesinden gelmektedir. kelime öznel anlamı bir yere çıkan, bir yere gelen, anlamına gelmektedir.sözlük anlamı : Bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlıkgenel anlamı : mesleki açıdan mesleki niteliğinin artışının akademik açıdan tanınan çeşitli derece ve katmanlar düzeyinde sınıflara yükselmesine verilen genel adı.

Osmanlıca kariyer kelimesinin Türkçe karşılığı.

Fr. Bir insanın kendisini hasretmiş olduğu meslek.

Bir meslekte alınan merhalelerin bütünü.