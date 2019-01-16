16 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hadi ipucu sorusu bugün, İçinde kahve dövülen, taştan ya da ağaçtan yapılmış büyük havandan geldi. Hadi uygulaması AppStore ve Google Play’den indirildikten sonra her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da online olarak düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. 16 Ocak Hadi ipucu sorusu "İçinde kahve dövülen, taştan ya da ağaçtan yapılmış büyük havan hangisidir?" oldu. Hadi ipucu sorusu ve cevabına dair detaylar haberimizde.
HADİ İPUCU SORUSU - 16 OCAK ÇARŞAMBA
hadi bugün 12.30’da başlıyor!
Kahveler içilip güne başlandıysa ipucumuz da gelsin o zaman hadiciler! Kültürümüzde apayrı bir yeri olan kahvenin toz haline getirilmesinde kullanılan ve içinde genellikle kahve dövülen, taştan ya da ağaçtan yapılmış büyük havan hangisidir? İpucunu çoktan bulduysan, bunu mutlaka köpüklü bir kahveyle kutlayalım!
HADİ İPUCU CEVABI: DİBEK
DİBEK KAHVESİ NEDİR?
Dibek kahvesi; dibek adı verilen "Taştan ya da ağaçtan yapılmış, genellikle tahılın kabuğunu ayıklamada, tahıl ve benzeri şeyleri ezmede yararlanılan büyük havan”ın içinde dövülerek elde ediliyor. Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmiş, çeşit çeşit kahveler bulunuyor. Bunların arasında en yaygın şekilde tüketileni tabii ki Türk kahvesi ancak lezzeti, aroması ve vücuda yaradığı faydalarla dibek kahvesi de içenleri kendine müptela edebilecek nitelikte.
Dibek kahvesinin geleneksel Türk kahvesinden farkları oldukça fazla. Türk kahvesinin rengi koyu iken, dibek kahvesinin rengi daha açıktır. Kahve tanecikleri Türk kahvesi kadar ince değildir, daha kıvamlı, hacimli ve iri tanelidir. Tadından bahsedecek olursak, Türk kahvesi kadar yoğun bir kahve tadı olmamakla birlikte, nispeten daha çok sütlü kahve lezzetini andırabilir.
Dibek kahvesiyle Türk kahvesini ayıran en önemli özelliklerden biri de pişirme şeklidir. Türk kahvesi soğuk suyla cezvede ve ocakta pişirilirken dibek kahvesi günümüzde Türk kahvesi gibi normal cezvede hazırlansa da orijinalinde kömürlü ateşli sobalar üzerinde pişirilir ve soğuk su yerine sıcak su ilave edilir. Kişi sayısına göre sıcak su eklendikten sonra, üstüne de her bir kişi için 1 tatlı kaşığı olmak üzere havanda dövülen kahve malzemesi yani dibek kahvesi eklenir.
Dibek kahvesinin içindeki bitkiler şöyle: Kahve çekirdekleri, keçi boynuzu, menengiç, kakao, zahter, kahve kreması ve sahlep.
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