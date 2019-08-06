Hadi ipucu 6 Ağustos sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; 2019 yılında jürisinde Ceza ve Fuat gibi rapçilerin olduğu yarışmanın adı nedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 6 Ağustos sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 6 AĞUSTOS

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı

HADİ İPUCU SORUSU 6 AĞUSTOS CEVABI: RAP STAR