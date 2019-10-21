Hadi ipucu 21 Ekim sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Hemşerim Memleket Nire" şarkısında "Bu dünya benim memleket" diyen sanatçı kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 21 Ekim sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 21 EKİM

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 21 EKİM CEVABI: BARIŞ MANÇO