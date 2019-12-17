Hadi ipucu 17 Aralık sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Bir elinde kılıç, bir elinde terazi tutan gözü bağlı heykel neyi temsil eder? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 17 Aralık sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 17 ARALIK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 17 ARALIK CEVABI: ADALET