Öte yandan ekipler, kayıp diğer vatandaşlar Yasin Taşdemir ve Raif Aydın'ı arama ve kurtarma çalışmalarını gece geç saatlere kadar zor şartlarda sürdürürken, yoğun tipi ve fırtına nedeni ile çalışmalara ara verildiği öğrenildi.