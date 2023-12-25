Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
Kar yağışı yurdun doğusunda esarete dönüştü. Erzurum, Kars, Tunceli, Ardahan, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta; kar ve tipi nedeniyle 1745 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığı bildirildi. İşten yurttan kar manzaraları...
- 1
Yurdun doğusunda birçok il ve ilçede eğitime kar engeli yaşanırken, 8 kentte 1745 yerleşim birimine de tipi ve kar nedeniyle ulaşılamadığı bildirildi.
- 2
AA'da yer alan habere göre Erzurum'da, kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 1008 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
- 3
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.
-
- 4
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 57, Kars'ta 64, Tunceli'de ise 76 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
- 5
İl Özel idaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
- 6
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
-
- 7
Van'ın kırsal bölgelerinde 2 gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.
- 8
Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 451 yerleşim biriminin yolu kapandı.
- 9
Belediye karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.
-
- 10
Muradiye ilçesinde elektrik arızasını gidermek için çalışma yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri de Otlakbaşı Mahallesi yakınlarında mahsur kalınca belediye ekiplerince kurtarıldı.
- 11
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Çaldıran-Doğubayazıt yolu Tendürek mevkiinde gece araçlarıyla yolda kalan sürücülere Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllülerince kumanya verildi.
- 12
Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, bölgede etkili olan kar ve fırtınanın yaşamı olumsuz etkilediğini ifade ederek, yolda mahsur kalan sürücülere yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.
-
- 13
Hakkari'de 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 32 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
- 14
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ve belediye ekipleri de kent merkezi ve ana yollarda kar küreme çalışmalarına devam ediyor.
- 15
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar nedeniyle kapanan 41 köy yolundan 33'ünü açtıklarını belirtti.
-
- 16
Vatandaşların mağdur olmaması için kapalı 8 köy yolunu da açmak için ekiplerin çalıştığını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.
- 17
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kardan dolayı 49 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.
- 18
Kurtkan, köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız yürüttüğünü kaydetti.
-
- 19
- 20
- 21