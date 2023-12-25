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        Haberler Dünya Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor

        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor

        Binlerce kişi yasa dışı yollardan ABD'ye geçmek amacıyla Meksika'dan ABD'ye ilerlerken görüntülendi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.12.2023 - 11:16 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:16
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          Binlerce kişi daha iyi bir yaşam arayışıyla yasa dışı yollardan ABD’ye geçmek amacıyla Meksika'nın Ciudad Juarez kentinden ABD sınırını geçmeye çalışıyor.

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          Teksas eyaletinin göçmenlik yasalarını sıkılaştırmaya hazırlanması nedeniyle de, yasalarda önemli değişiklikler yapılmadan önce sınırı geçmek isteyen göçmenlerin sayısında artış yaşandığı gözlemlendi.

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          Göçmenlerin sınırda zorlu bekleyişi ise bu süreçte devam etti.

        • 4

          Göçmenlerin sınırda zorlu bekleyişi devam ederken ABD'ye giren göçmenler Ulusal Muhafızlar tarafından diz çöktürdü ve sonrasında dikenli teller altında Meksika'ya geri gönderildi.

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          Göçmenlerin ABD'ye ilerleyişinin artarak devam etmesi bekleniyor.

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          * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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