Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
Binlerce kişi yasa dışı yollardan ABD'ye geçmek amacıyla Meksika'dan ABD'ye ilerlerken görüntülendi.
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Binlerce kişi daha iyi bir yaşam arayışıyla yasa dışı yollardan ABD’ye geçmek amacıyla Meksika'nın Ciudad Juarez kentinden ABD sınırını geçmeye çalışıyor.
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Teksas eyaletinin göçmenlik yasalarını sıkılaştırmaya hazırlanması nedeniyle de, yasalarda önemli değişiklikler yapılmadan önce sınırı geçmek isteyen göçmenlerin sayısında artış yaşandığı gözlemlendi.
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Göçmenlerin sınırda zorlu bekleyişi ise bu süreçte devam etti.
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Göçmenlerin sınırda zorlu bekleyişi devam ederken ABD'ye giren göçmenler Ulusal Muhafızlar tarafından diz çöktürdü ve sonrasında dikenli teller altında Meksika'ya geri gönderildi.
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Göçmenlerin ABD'ye ilerleyişinin artarak devam etmesi bekleniyor.
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* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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