Oyuncu Tuna Arman, "10 yıl önce geçirdiği meme kanserini tedaviler sayesinde yendi ama sonrasını umursamadı 'bitti' dedi, dinlemedi bizleri. Kontrole gitmedi ihmal etti, kendi seçimiydi bu. Anne ve babasının hastalıkları, annenin kaybı ardından babasının sağlık sorunları ve kaybı yordu ve yıprattı. Dayanılmaz ağrılar başladı zorla götürdüğüm hastanede yapılan tetkikler sonucu metastaz 4. evredeydi 3 ay sürdü her şey. Tedavi başladı ama çok geç kalmıştık ve maalesef Elvan 55 yaşında gitti. Oysa hayalleri vardı, hayallerimiz vardı. Emre vardı, ama olmadı gitti. Mekanı cennet olsun hep birbirimize 'kardeşim' derdik, güle güle kardeşim bir gün görüşmek dileğiyle seni çok seviyorum" dedi.