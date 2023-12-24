Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ayşen ve Yılmaz Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti - Son dakika magazin haberleri

        Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti

        Usta oyuncular Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızları Elvan Gruda, 55 yaşında meme kanseri nedeniyle hayata veda etti. Oyuncu Tuna Arman, Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 23:04 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ayşen ve Yılmaz Gruda'nın kızları Elvan Gruda hayatını kaybetti.

        • 2

          Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadesi kullanıldı.

        • 3

          Bir süredir Şişli Etfal Hastanesi'nde meme kanseri nedeniyle tedavi gören Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili yakın arkadaşı Tuna Arman, çarpıcı açıklamalar yaptı.

        • 4

          Oyuncu Tuna Arman, "10 yıl önce geçirdiği meme kanserini tedaviler sayesinde yendi ama sonrasını umursamadı 'bitti' dedi, dinlemedi bizleri. Kontrole gitmedi ihmal etti, kendi seçimiydi bu. Anne ve babasının hastalıkları, annenin kaybı ardından babasının sağlık sorunları ve kaybı yordu ve yıprattı. Dayanılmaz ağrılar başladı zorla götürdüğüm hastanede yapılan tetkikler sonucu metastaz 4. evredeydi 3 ay sürdü her şey. Tedavi başladı ama çok geç kalmıştık ve maalesef Elvan 55 yaşında gitti. Oysa hayalleri vardı, hayallerimiz vardı. Emre vardı, ama olmadı gitti. Mekanı cennet olsun hep birbirimize 'kardeşim' derdik, güle güle kardeşim bir gün görüşmek dileğiyle seni çok seviyorum" dedi.

        • 5

          Ayşen Gruda 23 Ocak 2019, Yılmaz Gruda ise bu yıl 25 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        26 terörist etkisiz hale getirildi
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        Sadece hakem kazandı
        Sadece hakem kazandı
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar
        Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Habertürk Anasayfa