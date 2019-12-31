31 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’nin ilk canlı, mobil, para ödüllü bilgi yarışması Hadi, 2019’u büyük ödüllü bir yarışma ile kapatıyor. Üye sayısı 9 milyonu aşan, bugüne kadar milyonlarca TL ödül dağıtan ve “Yılın Girişimi” dahil birçok ödüle layık görülen Hadi, 31 Aralık akşamı saat 20.30’da düzenleyeceği “Hadi Kontrol Sende” ile mobil bilgi yarışması konseptine interaktif bir boyut kazandırıyor.
Hadi’nin sevilen sunucusu Cem Avnayim, yılbaşı gecesi düzenlenen Hadi Kontrol Sende’de ne zamandır gizliden hoşlandığı Banu ile yeni bir aşka yelken açmaya çalışacak. Bunu başarıp başaramayacağı ise tamamen Hadicilerin tercihlerine bağlı olacak. Bir yandan Cem’in vereceği yanıtlara, giyeceği kıyafetlere ve atacağı tüm adımlara karar veren yarışmacılar bir yandan da bilgilerini konuşturarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacak.
REKOR ÖDÜL 500 BİN TL
İnteraktif bir şekilde Hadi’nin bir parçası olacak yarışmacıları bekleyen tek sürpriz bu da değil. 500 bin TL’lik ödülün yanı sıra 50 bin Hadici de dünyanın en iyi filmlerine, dizilerine, spor içeriklerine, çocuklara özel sayısız programa ve belgesellere beIN CONNECT farkıyla, 2 ay boyunca ücretsiz olarak ulaşabilecek.
beIN CONNECT’TEN MUHTEŞEM YENİ YIL HEDİYESİ
Kaliteli dizileri, yeni filmleri, heyecanlı maçları, spor etkinliklerini ve canlı TV özelliklerini bir arada Türkiye'de ilk kez sunan yeni nesil izleme platformu beIN CONNECT, “Hadi Kontrol Sende” projesi kapsamında Hadi ile gerçekleştirdiği bu iş birliği sayesinde mevcut ve potansiyel kullanıcılarıyla doğrudan, keyifli ve eğlenceli bir iletişim kurmayı hedefliyor. İş birliği ayrıca, beIN CONNECT’in yeni üyelerine verdiği ücretsiz deneme fırsatını daha geniş kitlelere tanıtma ve yarışmaya özel sürprizler ile yeni yıla güzel hediyeler vererek başlama şansı da sunuyor.
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