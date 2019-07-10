10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD’nin Florida şehri, fidye yazılımı saldırı yapan hacker’lar ile anlaşmaya çalışıyor. Geçen haftalarda bir memurun kötü niyetli bir e-posta bağlantısını tıklaması ile yerel yönetim bilgisayarlarının hacker’ların ellerine geçtiği duyuruldu.
Fidye yazılımı ile karşı karşıya kalan Riviera Beach yerel yönetimi, bilgisayar yönetimlerini tekrar kontrol altına almak için hacker'lara yaklaşık 850 bin dolara denk gelen 65 Bitcoin'i ödemeye karar verdi.
ABD’nin belediyeler, karakollar ve okullarına yönelik hedefli fidye yazılımı saldırıları artıyor. Bazı saldırılar karşısında verilerini kurtarmak isteyen yerel yönetimlerin saldırganlara ödedikleri fidyeler ise milyon dolarlara mal oluyor.
6 YILDA 170 YEREL YÖNETİME SALDIRDILAR
ABD’de 2013 yılından bu yana kayıt altına alınan raporlara göre 170 yerel yönetim birimine siber saldırı gerçekleşti. Gerçekleşen siber saldırılarda yerel yönetimlerin durumu ciddiye almamaları da saldırının hasarlarını artırıyor.
Siber korsanların bilgi teknoljoileri (BT) altyapılarını hedef alarak gerçekleştirdikleri saldırılarda fidye ödemenin doğru bir karar olmadığını hatırlatan bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcısı Clonera, kamu ya da özel sektörde BT altyapılarına yönelik risklerin doğuracağı iş kesintilerine karşı hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulundu.
VATANDAŞLARIN ÖNEMLİ BİLGİLERİ RİSK ALTINDA
Bu yıl içerisinde 20’den fazla kamusal siber saldırılarının gerçekleştiğine dikkat çeken kuruluş, özellikle vatandaşların önemli kişisel bilgilerine sahip olan ve IT altyapıları her zaman tehdit altında bulunan yerel yönetimlerin fidye ödemek yerine saldırıların öncesinde IT altyapılarına yatırım yapmalarının daha güçlü bir savunma olduğunu vurguladı.
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