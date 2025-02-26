Hacı Sabancı ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten 2 Şubat 2021'de Uzay D.'nin dünyaya geldiğini iddia eden Fatma D, ünlü iş insanı hakkında babalık davası açmıştı.

Basına yansıyan bu iddialar sonrasında Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu, geçtiğimiz yıl eylül ayında şu açıklamayı yapmıştı:

Fatma D., mahkemeden Uzay D.'nin daha fazla mağdur edilmemesi bakımından ivedi şekilde yargılama yapılmasını, çocukla davalı baba arasındaki soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespiti, davalının babalığına karar verilmesi ve akabinde nüfus kaydına geçirilmesini talep etmişti.

Değerli kamuoyu,

Müvekkilim sayın Hacı Sabancı, U.D. isimli bir çocuğun babası olduğu iddiası ve iftirasıyla karşı karşıyadır.

Şüphesiz bu tür asılsız iddialar ve iftiralar toplumumuzda tanınmış ve ülkemiz değerleriyle bütünleşmiş aileler ve fertler için ne ilktir ne de son olacaktır.

İftiraların amacının ne olduğunu biliyoruz ve buna karşı sessiz kalmayacağız.

Müvekkilimin eşi ve kızıyla mutlu aile birliğine ve şahsına yönelik bu iftiralara karşı her türlü yasal yollara başvuracak ve sürecin en yakından takipçisi olacağız.

Müvekkilim Hacı Sabancı'nın gerçeklerin ortaya çıkacağına ve adaletin yerini bulacağına inancı tamdır.

Saygılarımızla,

Avukat Yunus Egemenoğlu

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DNA YÜZDE 99.99 UYUMLU

Mahkeme kararıyla geçtiğimiz haftalarda Hacı Sabancı, Fatma D. ve Uzay D., Adli Tıp Kurumu'na giderek DNA örneği verdi. Babalık testi raporunda Hacı Sabancı’nın yüzde 99.99 küçük ‘Uzay’ın babası olduğu tespit edildi.

Hürriyet Gazetesi ve Oda TV'nin haberlerine göre; DNA sonucunun çıkması ardından babalık davasının son duruşması 25 Şubat’ta İstanbul 16. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Fatma D., Adli Tıp Kurumu'nun verdiği DNA raporunu mahkemeye sunarak davanın kabulünü talep etti.

Hacı Sabancı’nın avukatları ise "Adli yargılama hakkı gereği deliller toplanmamıştır. Yüzde 99.99 oran yeterli bir oran değildir. Adli Tıp raporu denetime elverişli değildir. Sonuca nasıl varıldığı belli değildir. Adli Tıp Kurumu üst kuruluna gönderilmesini isteriz" diyerek, davanın reddini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda hareket ederek, Hacı Sabancı’nın Uzay’ın babası olduğunun tespitine hükmetti.

Hacı Sabancı, 2021'de Nazlı Sabancı ile evlenmişti. Çiftin, 2023 yılında da Arzu Alara adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.