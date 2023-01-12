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Hac kura tarihleri: Hac kuraları ne zaman çekiliyor? 2023 Diyanet kişi başı Hac fiyatları ne kadar, kaç TL?

Hac kuraları ne zaman çekiliyor? 2023 Diyanet Hac fiyatları ne kadar?

Hac kayıtlarının başlamasıyla kura tarihleri gündeme geldi. Hacı adayları, hac kura fiyatları ve tarihlerini sorgulamaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu sene 83 bin 430 kişinin belirleneceği Hac kuralarında kayıtların başladığını duyurdu. İşte Hac kuraları ne zaman çekiliyor sorularına dair detaylar...

Giriş: 12.01.2023 - 14:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hac kayıtları 5 Ocak tarihi itibarıyla başladı. Kayıtların başlamasıyla Hac kura çekilişi tarihleri ve fiyatları sorgulaması hız kazandı. Diyanet bu sene 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayının kutsal topraklarda ağırlanacağını duyurdu. İşte Hac kuraları ve fiyatları...

  • "83 BİN 430 KİŞİ AĞIRLANACAK"

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü açıkladı. Erbaş, "65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

  • HAC KAYITLARI BAŞLADI!

    2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.

    HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ÖN KAYIT ÜCRETİ 250 TL

    Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor. Hac ön Kayıt ücretİ ilk kez kayı yaptıracaklar için 250 TL olarak belirlendi.

  • HAC ÖN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyenlerin işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hac ön kayıtları e-Devletten gerçekleşecek.

    İlgili bankalara belirlenen tarihlerde vatandaşlar ön kayıt ücreti yatırılacak. "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulaması gerçekleşecek.

    Elektronik ortamda "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlar yapılıyor.

     HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • HAC FİYATLARI 2023 BELLİ OLDU MU?

    Henüz 2023 yılı hac fiyatları açıklanmadı. Detaylı bilgi için Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden bilgi alınabilecek.

    Hac fiyatlarının Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden bu hafta açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

  • 2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

  • Oda türüne göre ortalama oda fiyatları:

    2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

    3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

    4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası

  • HAC KİMLERE FARZDIR?

    Asagidaki sartlari tasiyanlara hacca gitmek farz olur :

    Müslüman olmak,

    Akilli olmak,

    Erginlik çagina gelmis olmak,

    Durumuna uygun bir vasita ile hac yolculugunu yapabilmesi için vasita ve yol masraflarini karsilayacak parasi olmak,

    Hac vazifesini yapabilecek zamana yetismis olmak

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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