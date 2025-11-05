Hac kura çekimi canlı izle! Diyanet TV ile 2026 yılı Hac kurası canlı yayın ekranı
Hac kura çekimi tarihi, saati ve yeri gibi detaylar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulmuştu. 2026 yılı Hac kurası 5 Kasım Çarşamba bugün çekiliyor. Kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını belirleyecek kura çekilişi Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Milyonlarca aday, kura sonuçları isim listesi için ekran başına geçti. Peki, 2026 Hac kurası hangi kanalda, nereden izlenir? İşte, Diyanet TV ile Hac kura çekimi canlı izle ekranı...
Hac kura çekimi için beklenen gün geldi. 1.5 milyonu aşkın adayın katıldığı Hac kura çekilişi Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası Hac kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, 2026 Hac kura çekimi nasıl izlenir, nerede yayınlanıyor? İşte, Diyanet TV ile Hac kura çekimi canlı izle linki…
2026 HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Milyonlarca hacı adayının merakla beklediği 2026 yılı hac kurası, 5 Kasım Çarşamba bugün çekiliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda yapılan kura çekimi, vatandaşların da katılımıyla noter ve basın mensupları huzurunda gerçekleştiriliyor.
Kura çekimine, bu yıl ilk defa başvuru yapan 184 bin 791 ve kaydını güncelleyen 1 milyon 615 bin 44 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı katıldı.
2026 HAC KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?
Hac kurası, Diyanet TV ekranlarından ve Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ
TÜRKSAT 4A HD YAYIN
Frekans: 12.380 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27.500
FEC: 3/4
TÜRKSAT 4A UYDUSU SD YAYIN
Frekans: 12.422 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4
KABLO TV
Kanal: 555
YAMAL 401 (90°E)
Frekans: 10.972 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 11.200
FEC: 3/4
DIGITURK
Kanal: 68
D-SMART
Kanal: 104
HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 2026 Hac kura sonuçları 5 Kasım Çarşamba akşamı saat 21.00'den itibaren erişime açılacak.
Hacı adayları, sonuçlarını e-Devlet üzerinden ya da "hac.diyanet.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.
Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek.
KAC KURASINDA 15 YILDIR KATSAYILI SİSTEM UYGULANIYOR
Hac kurasında, başvuru yoğunluğu ve kontenjan sınırı nedeniyle 15 yıldır katsayılı sistem uygulanıyor.
Sisteme göre, hacı adayının isminin kurada kaç kez yer alacağı, ön kayıt başvurusunun yapıldığına yıla göre belirleniyor.
Örneğin hac ön kayıt başvurusunu 11 yıl önce yapan hacı adayının ismi, beklediği yıl sayısı olan 11 ile çarpılarak 121 kez kurada yer alacak.
Daha önce hacca gidenlerin başvurusu alınmadığı için kuraya da dahil edilmiyor.
EK HAC KOTASI VERİLECEK Mİ?
Türkiye'den hacca gitmek isteyenler, bu yıl 11 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında hac başvuru ve kayıt güncelleme işlemlerini tamamladı.
Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığında çekilecek kurayla 84 bin 942 hacı adayı ve yedekler belirlenecek.
Türkiye'ye ek hac kotasının verilip verilmeyeceği ilişkin kararın 9 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde imzalanacak protokol ile netleşmesi bekleniyor.