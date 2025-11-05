2026 HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milyonlarca hacı adayının merakla beklediği 2026 yılı hac kurası, 5 Kasım Çarşamba bugün çekiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda yapılan kura çekimi, vatandaşların da katılımıyla noter ve basın mensupları huzurunda gerçekleştiriliyor.

Kura çekimine, bu yıl ilk defa başvuru yapan 184 bin 791 ve kaydını güncelleyen 1 milyon 615 bin 44 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı katıldı.