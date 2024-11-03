Hac kesin kayıt tarihleri 2025: Hac kesin kayıtları ne zaman , nasıl ve nereden yapılır?
Hac'ca gitmek isteyen hacı adaylarını yakından ilgilendiren hac kesin kayıt tarihleri duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanan hac kesin kayıt tarihlerinin yanı sıra; söz konusu kayıtların nasıl ve nereden yapılacağına ilişkin bilgilerde belli oldu. Peki Hac kesin kayıtları ne zaman , nasıl ve nereden yapılır?
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Türkiye'nin dört bir yanından binlerce hacı adayının heyecanla beklediği hac kesin kayıt tarihleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 hac kuraları sonuçları, e-Devlet'te erişime açıldı. Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları, noter huzurunda çekildi. Peki 2025 Hac kesin kayıtları ne zaman , nasıl ve nereden yapılır?
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HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?
Sonuçlarını öğrenen ve hak kazanan hacı adayları 2025 hac kesin kayıt tarihleri için Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine döndü.
Hac kesin kayıtlarının 4 Kasımdan itibaren yapılacağı açıklandı.
HAC KESİN KAYIT NASIL YAPILIR?
Diyanet tarafından detayları aktarılması beklenen kesin kayıtlarla ilgili sürecin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
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HAC BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kesin kayıtların tamamlanması ardından hak kazanan ancak kaıt yaptırmayan hacı adaylarından kalan boş kontenjan ilan edilecek. Kayıt işlemlerinin tamamlanması ardından kontenjanlar değerlendirmeye alınacak.
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